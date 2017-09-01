Uçuş kartını gösterene oteller 1 gece bedava

Ankara’daki otellerin doluluk oranını arttırmak ve kent turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uygulamaya konulacak çalışma hakkında bilgi veren ATİD Başkanı Birol Akman, “Tek amacımız kent turizmini geliştirmek ve tanıtımda tüm olanakları seferber etmek” dedi. Ankara’nın turizm için çok elverişli bir konumda olduğunu vurgulayan Akman, şunları söyledi: “ATİD Üyesi Otellerimizle sık sık bir araya gelerek Ankara turizminin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyoruz. Buralardan çıkan en önemli sonuç Ankara’nın turizm de tanıtımının dana da yoğunlaştırılması. Bu açıdan Anadolujet’le yaptığımız çalışmayı önemsiyoruz. Başkent turizmine yeni bir bakış getirmek için alternatif üretmek şart. Birkaç ilçenin dışında turizm geliri yok denecek kadar az. Beypazarı, Kızılcıhamam, Ayaş ve Haymana gibi noktaların dışında kalan bölgelerde maalesef turizm potansiyeli değerlendirilemiyor. Bu bölgelerin yapısına uygun turizmin geliştirilmesi lazım. Yatırımcıların bu bölgelerde turizmle ilgili tesis ve çalışma yapması için yeni modelleri ortaya koymamız gerekiyor. ATİD olarak bu noktadan hareketle bir çalışma başlattık.”