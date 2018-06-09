Buluşmaya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük ve Kastamonu’dan da gazeteciler katıldı. Şahin, yerel medyanın sorunlarının çözülmesi için atılacak adımların yanı sıra, seçim süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili merak edilen tüm konulara açıklık getirdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin , 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekili Seçimi’ne kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, “Çok yoğun ve Ramazan’ın ruhuna, bereketine uygun bir kampanya yürütüyoruz. Sahaya indiğimizde çok iyi bir tabloyla karşılaştık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızı bir kez daha seçecek ve güçlü bir TBMM Grubu’yla ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

ÇARPIKLIKLAR GERİDE KALACAK

Seçimin ardından geride kalacak sistemin 1982 Anayasası’nın getirdiği çarpıklıklara sahip olduğunu söyleyen Şahin, bu sistemin darbelerin, Gezi Parkı olaylarının ve vesayet odaklarının Türkiye’yi yürüdüğü yoldan saptırma çabalarının yegane sebebi olduğuna dikkati çekti. Şahin, «24 Haziran’dan sonra bürokrasi azalacak ve yapılmak istenenler çok daha hızlı bir biçimde yapılacak. Her türlü vesayetin ortadan kalktığı bir sisteme geçeceğiz» dedi. Şahin, yeni sistemle millet iradesinin kamu yönetimine daha güçlü bir şekilde yansıyacağının da altını çizdi. Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından milletin vicdanında oluşan ittifakı siyaset sahnesine taşıdıklarını da anlatan Fatih Şahin “Bu ittifakla seçime gidiyoruz. Karşımızdaki ‘Yaptırmayız, yıkarız, durdururuz’ diyen ittifakı ben ‘Yıkım İttifakı’ olarak tanımlıyorum” diye konuştu.