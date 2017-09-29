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Ulucanlar’da kıyafetler dile geldi

Meyrem Arga Şahinoğlu tarafından düzenlenen Giysi Tasarımları Sergisi’nde el emeği göz nuru kıyafetler sergilendi.

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“Altındağ Belediyesi’ne bağlı bu tür mekânlara Ankara’nın büyük ihtiyacı var” diyen Meryem Arga Şahinoğlu, 2 yıl önce yine Altındağ Belediyesi’ne ait Hamamönü Sanat Galerisi’nde denge temalı bir sergi daha açtığını hatırlatarak, “Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi. Şahinoğlu, sanatçıların bu tür yerlere her zaman ihtiyaç duyduğunun da altını çizdi.  Meryem Arga Şahinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim ikinci kişisel sergim. Tam 10 çalışmamın yer aldığı bu sergiyi 2 yıl gibi bir sürede hazırladım. Eşimin desteğini asla göz ardı edemem. Hepimiz biliyoruz ki olumlu ve olumsuz duygular hayatın bir gerçeği. İşte ruhumuzu saran o duyguları kıyafetlere yansıtmaya çalıştım. Sergim 30 Eylül’e kadar açık kalacak. Tüm Ankaralılar davetlimdir.”

 

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