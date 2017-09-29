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Uluslararası Ekmek Festivali’ne ATİD desteği

Ankara’da gerçekleşecek Uluslararası Ekmek Festivali’nde geri sayım başladı. Başkentin en önemli turizm yapısı ATİD de, Uluslararası Ekmek Festivali’ne tam destek verecek. Festivalin ses getirmesi için ATİD’e üye kuruluşlar harekete geçti.

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Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Ankara’nın turizm ve ekonomisine katkı sağlayacak her türlü organizasyona katkı sağlayacaklarını açıkladı. Akman, kent ekonomisine katkı sağlamak ve Ankara turizmini canlandırmak için dernek olarak bu kararı aldıklarını açıkladı. Bu konuda ilk adamı 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Cermodern’de gerçekleşecek Uluslararası Ekmek Festivali’ne destek vererek gerçekleştireceklerini açıklayan Akman şunları söyledi: “Ankara, uluslararası etkinlikler açısından çok etkili bir kent görüntüsü vermiyor. Her alanda ses getiren ve Ankara’yı dış dünyada tanıtacak projelere ihtiyacımız var. Uluslararası Ekmek Festivali 15’e yakın yabancı ülkeden konuk katılacak. Uluslararası Ekmek Festivali ünlü şeflerin workshoplarıyla renklenecek. Bu Festivale Ankara’nın tüm dinamikleri sahip çıkmalı. Bu ve benzeri çalışmalar çoğaldıkça Ankara’nın ekonomik gücü ve yurt dışı bilinirliği artacaktır. ATİD Üyeleri Festival boyunca tanıtım ve etkinliklere katılan konukların misafir edilmesinde etkin rol oynayacak.” ATİD Başkanı Akman, Festivalin organizasyonu üstlenen RuAn Fuarcılık yetkilileri ile bir araya gelerek destek 

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