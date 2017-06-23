Üretim Reform Paketi sanayicinin önünü açacak
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Meclisten geçen ‘Üretim Reform Paketi’nin sanayicinin önünü açacağını belirterek, “Üzerimizdeki birçok yükü hafifletecek düzenlemeler var.
Asıl önemlisi devletin sanayiciye bakışındaki zihniyet değişiyor” dedi.
Özdebir, yazılı açıklamasında, “Sermaye akışındaki artışta Çinli otoritelerin yuanın istikrar kazanmasına yönelik çabaları, ABD’nin korumacı ticaret politikalarına yönelik endişelerin azalmasının, 2017 yılına ilişkin beklentilerin iyileşmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Rapor önemli bir noktaya temas ediyor, ‘Türkiye’nin büyüyen cari açığını finanse etmek için kısa vadeli sermaye akışlarına ihtiyaç duyması nedeniyle küresel bir satış dalgasına karşı en kırılgan bölge olarak bizi işaret ediyor” dedi.
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