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Üstü park altı pazar

Mamak yeni bir kapalı pazar yerine daha kavuşuyor.

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Yenibayındır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi, açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmaları yapılan tesis, sadece kapalı pazar yeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak. Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi’nin hizmete girmesiyle ilçeye onuncu kapalı pazar yerini kazandırmış olacaklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, halkın daha nezih bir ortamda alışveriş yaparken, esnafın da mevsim şartlarından olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi. Akgül, pazar yerlerini alışverişinin yapıldığı yerler olmaktan çıkararak, sosyal bir mekan haline getirdiklerini de sözlerine ekledi. 4 bin 315 metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar yerinin üstü dinlenme alanı, spor kompleksi ve çocuk parkı olarak inşa edildi. Haftanın yedi günü açık olacak kapalı Pazar yerinde Mamaklılar, bir yandan alışveriş yapacak diğer yandan ise yaşam alanında dinlenme ve eğlenme imkanı bulacak.  

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