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Uyuşturucu tacirlerine gözaltı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 66 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-10 Nisan arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 kilo 656 gram esrar, bir kilo 282 gram eroin, 507 gram kokain,

 12 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar maddesi), 1 gram "bonzai", 15 gram metamfetamin olmak üzere toplam 9 kilo 473 gram uyuşturucu madde ve 265 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.      

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 64, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında   yasal işlem yapıldı. 66 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.      

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 5 şarjör, 131 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 189 dolar, 100 avro ve 783 bin 310 liraya el konuldu.      

 

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