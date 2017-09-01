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Uzmanların tavsiyesi doğal maden suyu

Kurban Bayramı’nın sıcak yaz mevsimine denk gelmesi ile uzmanlar uyarılarını arttırdı.

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Sindirim sistemi fonksiyonlarını destekleme ve dengelemesi nedeniyle uzmanların vatandaşlara en çok tavsiye ettiği içecek olan Beypazarı Doğal Maden Suyu, içerisinde barındırdığı çözünmüş bulunan kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi ana mineraller ile insan vücudu için en yararlı doğal içecek olarak görülüyor.

Bayramlarda yaşanan beslenme düzenindeki değişiklikler insan vücudunda çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzmanlar yaşanabilecek bu rahatsızlıkları önleyebilmek, vücut dengesini koruyabilmek ve sindirimi kolaylaştırmak için günde en az 2 şişe maden suyu tüketilmesini öneriyor. Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin insan vücudu için bir gereksinim olduğunu belirten uzmanlar, maden suyunun günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğini önemle vurguluyorlar.

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