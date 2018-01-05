Vanlı miniklerin Ankara heyecanı

Anıtkabir’i ilk defa gören Vanlı çocuklar, heyecanlarını gizleyemedi. Ulus’ta bulunan İlk Meclis’i de ziyaret eden Vanlı çocukların, akvaryum gezisinde mutlulukları gözlerinden okundu. Ankara Metin Oktay Ortaokulu ve Van Erciş Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu kapsayan ‘Kardeş Okul Buluşması’ gerçekleşti. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıldönümünde 20 Vanlı çocuk Ankara’ya geldi. 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin desteğiyle Ankara gelen Vanlı çocuklar, Metin Oktay Ortaokulu öğrencileriyle tanıştı. Okulda düzenlenen törende bir araya gelen çocuklara, 1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri, içinde Nutuk, Yaban, Halikarnas Balıkçısı ve Dede Korkut Hikayeleri bulunan kitap seti hediye etti.