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Çelikus: Vatandaş dolar oyununu bozdu

ESDER Genel Başkanı Çelikus, “Vatandaşlarımızın altına yatırım yapmaları ve bu artış sonrasında altınlarını satmak için yastık altı birikimlerini TL’ ye çevirmeleri ile oyun bozuldu” dedi

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ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, dolardaki artışın bir oyun olduğunu ifade ederek, “Vatandaş altına, altın vatandaşa sahip çıktı” dedi.

KUYUMCU KAZANDI ESDER

Genel Başkanı Çelikus, altının yükselmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelikus, “Yükselişe geçen dolar karşısında vatandaşlarımızın dolarlarını bozdurmaları ve yatırımlarını altına yöneltmeleri ile birlikte vatandaş ve kuyumcu esnafı son 1,5 ayda yüzde 10 kazandı. Vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak altına yatırım yapmaları ve bu artış sonrasında altınlarını satmak için yastık altı birikimlerini TL’ ye çevirmeleriile birlikte bir kez daha kazançlı çıktılar” diye konuştu. 

HAİN PLAN TUTMADI

Çelikus, dolar artışının bir oyun olduğunu belirterek, “Doların artışıyla birlikte ülkemizin dolar oyununa gelmemesi, vatandaşın bu oyunu görerek altına yatırım yapması ülkemiz üzerindeki hain planların bir kez daha suya düşmesini sağladı. Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ile oyunu gören vatandaşımız ve esnafımız bu ekonomik durumu siyasi kâra çevirmeyi başardı. 15 Temmuzda canlarını ortaya koyan vatandaşımız, doların oyununa karşı şimdi de mallarını ortaya koydular. Böyle yiğit gönüllü vatandaşların olduğu bir ülkeyi kimsenin bölmeye, yıkmaya, oyuna getirmeye gücü yetmez” dedi.

 

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