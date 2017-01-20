Veteranlar masa tenisinde kapıştı
Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından Kızılcahamam rıza Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı ve 220 sporcunun katıldığı 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası iki gün boyunca çekişmeli bir şekilde devam ederek final müsabakalarının gerçekleşmesiyle son buldu. Turnuvanın ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.