Veteranlar masa tenisinde kapıştı

Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı ve 220 sporcunun katıldığı 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası iki gün boyunca çekişmeli bir şekilde devam ederek final müsabakalarının gerçekleşmesiyle son buldu. Turnuvanın ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.