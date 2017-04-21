Yahyalara aile yaşam merkezi

Yenimahalle sınırları içinde hizmete giren Merkez’de bir yandan üye kayıtları devam ederken, bir yandan da yeni üyelere hizmet veriliyor.

Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar, Kazan ve Kuşcağız aile yaşam merkezlerinin ardından, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete giren Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, bölge halkının sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerini karşılayacak.

1200 kişiye hizmet

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren aile yaşam merkezleri, çocuklar, gençler, hanımlar, yetişkinler, engelli ve yaşlıların nitelikli zaman geçirebilecekleri en önemli merkezlerin başında yer alıyor.

Son olarak hizmete giren Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, aynı anda 1200 kişinin; eğitimden kültüre, spordan kurslara kadar birbirinden değişik faaliyetler içinde bulunabilecek şekilde hizmet verecek.

GENİŞ FAALİYET ALANI

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, genç, yaşlı, çocuk ayrımı olmaksızın aile bireyleri başta olmak üzere her yaştan Başkentli'nin aynı anda faaliyette bulunabildiği aile yaşam merkezlerinin, ihtiyaca göre hizmete açıldığını söyledi. Yeni açılan Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde de Başkent'in farklı noktalarında hizmet veren merkezlerde olduğu gibi, sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetlerin sunulduğunu belirten Aldoğan, “Yaşamına yenilikler katmak isteyen, zamanını keyif alacağı faaliyetler yaparak geçirmek isteyen herkesi, merkezimize üye olmaya davet ediyorum” diye konuştu.