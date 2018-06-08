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Yalçıntaş hayranları coştu

Sanatçı İlyas Yalçıntaş, ANKAmall’da düzenlenen konserde Ankaralı hayranlarıyla buluştu.

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Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Yalçıntaş, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. ‘İncirler olana kadar’  ve ‘İçimdeki Duman’ adlı şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Yalçıntaş’a, hayranları da eşlik etti. Aynı zamanda söz yazarı ve besteci de olan İlyas Yalçıntaş, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra yakın zamanda piyasaya çıkan ‘yağmur’ adlı eserini de hayranlarıyla birlikte söyledi.

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