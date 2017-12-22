Yamaç paraşütü sevenler Beypazarı’nda buluşacak
Beypazarı Belediyesi turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarında yamaç paraşütüne uygunluğunu belirlemek için Keltepe’de keşif uçuşları gerçekleştirdi.
Keşif uçuşları sonucunda ilerleyen süreçte, her seviyede yamaç paraşütü pilotları için uygun uçuş noktaları belirlenerek Keltepe’de havacılık faaliyetleri başlatılacak.
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