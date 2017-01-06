Yamaçevler’de kentsel dönüşüm

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında söz konusu alanda arazi çalışmaları yapılırken, gecekondular ile ağaçların tespitleri yapılarak kayıt altına alındı. Proje alanında kentsel dönüşüm projesine ilişkin olarak modelleme çalışmaları, kentsel tasarım projesi ve mimari projeler ise hızla hazırlanmaya başladı.

1300 gecekondu yıkılacak

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve avcılar mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son verilecek. Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 66 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 300 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek.