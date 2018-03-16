Yamalı: Gençlerle iletişim kurun

Ak Parti Ankara İl Başkanlığı Şubat ayı il danışma meclisi toplantısı Nedim Yamalı başkanlığında yapıldı. Toplantıya Ak parti Ankara milletvekillerinin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, İlçe Belediye başkanları, Kadın Kolları Genel başkanı Lütfiye Selva çam, il ve ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, seçim hazırlıklarını yeniden gözden geçirilerek varsa eksikliklerin giderilmesini istedi.

Yamalı, 16 Nisan referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkat çektiği genç seçmenlere vurgu yaptı. Yamalı, “Biz göreve geldiğimizde yeni doğan çocuklar artık seçmen. Ev ziyaretlerinizde yaşlı teyzelerin amcaların ellerini öperken gençleri göz ardı etmeyin. Onlarla daha fazla sohbet edip ellerini sıkmaya özen gösterin. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin düşüncelerine önem verdiğimizi onlara hissettirin” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı, gençlerle daha fazla sohbet edip ellerini sıkmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi