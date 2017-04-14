Yardım Eli Derneği’nden İdlib’e yardım

Dernek, İdlib’de kimyasal saldırının ardından da 1 tırı Suriye’ye gönderdi. Yardım Eli Derneği, Suriye’deki iç savaş başladığında Hatay’da açılan 6 okulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin tüm eğitim masraflarını üstlendi. Ayrıca Yardım Eli Derneği’nin 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinden toplanan yardımlar, Suriye’ye ulaştırıldı. İdlib’de kimyasal silah kullanılarak yapılan saldırıya tepki gösteren Yardım Eli Derneği Ankara Şubesi Başkanvekili Şükrü Can “Dün olanlar karşısında tüm dünyanın ırk ve mezhep gözetmeden tepki koymasını beklerdim. Ne yazık ki dünya ölü toprağı serpilmiş gibi sessiz” ifadesini kullandı. Katliama tepki göstermeyen ülkeleri kınayan Can, ilaç, battaniye, hijyen malzemesi ve kırtasiye gibi acil ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 1 tırı Suriye’ye gönderdiklerini söyledi.

“Suriye’ye duyarsız kalamayız”

“Suriyeliler bizim kardeşimiz. Suriye Türkiye’nin de güvenliği aynı zamanda. Dolayısıyla biz güvenliğimiz olan Suriye’ye duyarsız kalamayız” diyen Başkanvekili Şükrü Can, Ankaralıların bugüne kadar yapılan yardımlarda başı çektiğini özellikle vurgulayarak, başlatılacak yeni yardım kampanyası için hem maddi hem de manevi desteklerini esirgememeleri noktasında başkentlilere çağrıda bulundu.