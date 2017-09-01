Yardımlar Altınay’dan

Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çocukların ve engellilerin yüzünü güldürdü. Altındağ Belediyesi’nin sosyal sorumluluk çerçevesinde oluşturduğu yardım kolu ALTINAY, 450 çocuğa bayram hediyesi dağıttı. Engelli vatandaşları da unutmayan ALTINAY, 2’si fonksiyonel, 3’ü akülü toplam 7 tekerlekli sandalyeyi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

“Bir çocuğu gülümsetebilmek dünyada en değerli şeydir” diyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağ’da geliri düşük vatandaşlarımız yoğun olarak yaşıyor. Birçok ailenin alım gücü yok denecek kadar az. Belediye ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla donatılan ALTINAY ile dezavantajlı ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Bayram öncesinde çocuklarımızın ve engellilerimizin yüzünü güldürebilmek her şeye değer” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde de çocukların yüzlerini güldüren ALTINAY, minik ve engelli Altındağlılara hayırseverlerin sevgi elini uzatmasına aracı oldu. ALTINAY’a gelen çocuklar bayramlıklarını sevinçle seçerken, ALTINAY personeli de çocukların bayramlıklarını özenle paketledi. Çocukların bayramlıklarına kavuşma sevinci ise görülmeye değerdi.

ALIŞVERİŞTE SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

Çocukluk yıllarının bayramlarını hala unutamadığını ve o günleri özlemle andığını belirten Başkan Veysel Tiryaki şunların söyledi: “ALTINAY sayesinde hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden yardımları ulaştırıyoruz. Okul ihtiyaçlarını, giysi ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını vatandaşlar seçerek alıyor. Hiçbir ürünün üzerinde belediyemize ait bir logo ya da ürünün yardım malzemesi olduğuna dair bir ibare bulunmuyor. Yardımda bulunan Altındağlı vatandaşlarımız da bu konuda çok hassas. Bayram öncesinde çocuklarımızın yüzünü güldürebilmenin, ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğu tarif edilemez. Altındağ’da biz; büyük bir aile olduk. Altındağ Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin ikinci evi oldu. Onlar bizim de evlatlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz ve babalarımız.”