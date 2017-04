‘Yarısı Biziz’ projesi kadınlara umut oldu

ANGİAD Kadın Platformu’nun yeni Başkanı Elif Özge Bayır Tülemez’in “Hayat görüşümü en iyi özetleyen ifade” dediği bu cümleler aslında koca bir yazının da özeti. Başkanı olduğu Platform, Ankara’da çok etkili bir çalışma temposu içinde. Onun önderliğinde ANGİAD Kadın Platformu çok hareketli günler yaşıyor. Varlığı ile hayata geçirdiği ya da destek olduğu pek çok projeyle iş hayatındaki kadınları cesaretlendiriyor, güç veriyor, rehberlik ediyor. Hayatına öyle ya da böyle dokunduğu kim varsa “Sen değerlisin ve biz eşitiz” duygusunu hissettirmesi, sevgi dolu kocaman yüreği, samimiyeti, mütevazılığı, her daim alımlı güzelliği, sportif görünümü, sade şıklığı ve iş dünyasındaki başarılarıyla pek çok kadınının idolü. Bir yandan da global bir proje olan “Yarısı Biziz” çalışmasını hayata geçiriyor. Bu hızlı gündemin kahramanı ise ANGİAD Kadın Platformu’nun yeni Başkanı Elif Özge Bayır Tülemez… Başarılı bir Avukat olan Tülemez, oldukça iddialı ve farklı projesiyle önümüzdeki günlerde ANGİAD Kadın Platformu’nun çalışmalarının daha da yoğunlaşacağını belirtiyor. Kendisiyle çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifle okumanız dileğiyle…

Elif Özge Bayır Tülemez kimdir? Kısaca bize tanıtır mısınız?

1982 İskenderun doğumluyum. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 1 yıllık staj döneminden sonra 2005 yılından beri avukatlık hayatıma hiç ara vermeksiniz devam etmekteyim. Evliyim ve 4 yaşında Elif Mira isminde bir kızım var.

BABA MESLEĞİ

Niçin Avukatlık mesleğini seçtiniz? Bu mesleği seçmenizdeki faktör neydi?

Bize göre “Avukat” demek; ülkede adaletin egemen olması için hem insanların birbirlerine karşı hem de devletten bireylere karşı oluşan hukuka ve hakka uygun olmayan eylemler sonucu mağdur olanlar adına mücadele eden kişidir. Ailemin hukukçu olması, bu mesleği seçmemde en büyük etkendir.

Bayır Hukuk Bürosu’ndan bahsedebilir misiniz?

Bayır Hukuk 1976 yılında babam Mehmet Bayır tarafından kurulmuştur. Akabinde 2002 yılından itibaren Av. Mustafa Özgür Bayır avukatlık faaliyetlerimizi devam ettirmiştir. Abim Mustafa Özgür Bayır, Bayır Hukuk’un kurucularından olup master ve doktorasını yaparak Bayır Hukuk’a müthiş bir yükseliş sağlamıştır. 2006 yılından itibaren şahsımın katılımı gerçekleşmiştir.

Bayır Hukuk’un merkezi Ankara’da olup ayrıca İstanbul, İzmir ve İskenderun’da da irtibat büroları mevcuttur. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında şahıslara ve tüzel kişilere etkin ve verimli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Elif Özge Bayır Tülemez, Avukat, STK’da yönetici, birçok STK’ya üye ve anne… Tüm bunların temposunu nasıl yönetiyorsunuz?

Hayatı iyi planlamanın, iyi organize olmanın hayata yetişmek için en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Zaman hepimiz için çok önemli bir olgu ve onu iyi kullanmamız gerekiyor. Zamanı iyi kullanarak hayatımdaki herkese ve her şeye vakit ayırmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla, dostlarımla geçirdiğim her vakit benim için bir yenilenme anı oluyor ve bu da bana enerji veriyor. Ayrıca hayata her zaman pozitif bakmak, spor yapmak, kitap okumak, film seyretmek yenilenmemi ve enerji toplamamı sağladığı için belki de bu tempoya yetişmemi sağlıyor.

Kadınlar, erkeklere göre iş yaşamında nasıl bir pozisyonda?

Araştırmalara göre, 2008 krizinden sonra cinsiyet eşitliği dengesi bulunan şirketlerin, erkek egemen şirketlere göre daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor. Bu durumu kadınların riskleri daha iyi yönetmesine bağlayanlar da var, birçok işi yönetme becerilerine de. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 60’ının yönetiminde hiç kadın bulunmaması ise bu konuda alınacak çok yol olduğunun işareti. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) göre Norveç yüzde 36 ile şirket yönetiminde en çok kadının bulunduğu ülke konumunda. Japonya ise yaklaşık yüzde 3 ile bu konuda en kötü performansı sergileyen ülke. Türkiye’nin durumu da pek parlak değil. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak çalışan kadın oranı ise yüzde 12.9 seviyesinde bulunuyor. Hedef ise yüzde 25.

KADINLARA ROL MODEL

Kadın istihdamı nasıl artacak?

Ama hala bakarsanız Türkiye’de kadının istihdama katılım oranı yüzde30’lar da ve bu Avrupa için çok düşük bir rakam. Avrupa yüzde 50’nin üstünde. Bu da bize burada bir sorun olduğunu gösteriyor. Ben bir kadın olarak çok büyük bir sorun yaşamadım. Çünkü hem ailem eğitimimi planlarken hem de daha sonra iş hayatında hep önüm açıldı. Çalıştığım ve başarılı olduğum ölçüde ödüllendirildim. Ama eğitimde fırsat eşitliğinden, kadının eğitime erişimine kadar Türkiye sorun yaşayan bir ülke. Bu da zaten en baştan kadın olarak iş hayatında var olmanın zorlukların olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada bir kere toplumda ‘rol model’ olabilecek kadınlara büyük bir görev düşüyor. Diğer genç kadınlara hem iş hayatında yer alabilmek ve girişimci olabilmek için cesaret vermek açısından hem de iş dünyasında kadınların işlerini kolaylaştıracak, fırsat eşitliği yaratabilecek ortamların sağlanabilmesi için bizlerin biraz daha duyarlı ve etkili olması gerekiyor.

Türkiye’nin en etkin derneklerinden ANGİAD’da Kadın Platformu Başkanısınız. Bu konumdan memnun musunuz?

ANGİAD gerçekten bir okul. İş hayatında belli bir noktaya geldiğim yerde de biraz daha sivil toplum hayatında çalışma, burada bir katkı sağlama yönünde bir karar aldım. ANGİAD Kadın Platformu Başkanı olmaktan memnunum. Tabii ki zorlukları olan, bir şekilde kendinizi yetiştirmenizi gerektiren bir konum. Ama bana çok şey katıyor. Benim ona kattığımdan, onun bana daha çok şey kattığına inanıyorum. Eskiden duyarlılığımın bu kadar yüksek olmadığı konularda hem bilgi sahibi oldum, hem de farkındalığım arttı.

Siz bir sivil toplum örgütü liderisiniz. Türkiye’deki en büyük eğitim sorunu nedir? Çözümü nerelerde aramak gerekir?

Türkiye’deki eğitimin yaşadığı sorun çok temelden başlıyor. Ufuklarını ne kadar açmaya yönelik bir yapı içindeyiz? Bence bunu irdelememiz gerekiyor. Mesela dünyadaki modellere baktığımız zaman, temel eğitim sürecinin uzadığını, temel eğitimin içinde çocuklara, gençlere verilmeye çalışılan bir takım becerilerinin daha gelişmediğini görüyoruz. Esasen Türkiye’de bu var, gençler bu konuda fikir veriyorlar ama belki de bu yeterli değil. Biz yeterince gençlerimizle bu konuyu konuşuyor muyuz? Onlardan gelen yönlendirmelerle sistemi oturtmaya çalışıyor muyuz? Üniversitelerdeki öğrenci konseylerinden, hatta lise öğrencilerinden alınacak geri bildirimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belli bir bilgi hazinesini, öğrencilerimizin bunları kullanarak meslek sahibi olmalarını beklersek, açıkçası eğitimde gerekli olan, Türkiye’nin atması gereken adımları geciktirmiş oluruz.

KADIN İSTİHDAMI ARTMALI