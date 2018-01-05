Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

‘Yaşam Sokağı’nda kiralama başladı

Başkent'te yeni nesil iş merkezleri arasında en ayrıcalıklı proje olarak gösterilen Regnum Sky Tower İş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan 8 iş merkezinde kiralamalar başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Regnum’un sosyalleşme mekanı olarak kurgulanan ‘Yaşam Sokağı’nda, iş merkezlerinden biri için Arabica Coffee ile anlaşma sağlandı. Regnum’u kurgularken, iş hayatının keyifli ve verimli geçmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini ifade eden OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, “Kaliteli yaşamanın en büyük etkenlerinden biri de mutlu bir iş hayatı. Regnum’un, golf sahasından yüzme havuzuna kadar çok fazla aktivite alanına sahip olması, hem sosyalleşmeyi sağlıyor hem de iş yaşamında stresten uzaklaştırıyor” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA