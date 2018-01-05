‘Yaşam Sokağı’nda kiralama başladı
Başkent'te yeni nesil iş merkezleri arasında en ayrıcalıklı proje olarak gösterilen Regnum Sky Tower İş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan 8 iş merkezinde kiralamalar başladı.
Regnum’un sosyalleşme mekanı olarak kurgulanan ‘Yaşam Sokağı’nda, iş merkezlerinden biri için Arabica Coffee ile anlaşma sağlandı. Regnum’u kurgularken, iş hayatının keyifli ve verimli geçmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini ifade eden OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, “Kaliteli yaşamanın en büyük etkenlerinden biri de mutlu bir iş hayatı. Regnum’un, golf sahasından yüzme havuzuna kadar çok fazla aktivite alanına sahip olması, hem sosyalleşmeyi sağlıyor hem de iş yaşamında stresten uzaklaştırıyor” dedi.
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