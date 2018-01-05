‘Yaşam Sokağı’nda kiralama başladı

Regnum’un sosyalleşme mekanı olarak kurgulanan ‘Yaşam Sokağı’nda, iş merkezlerinden biri için Arabica Coffee ile anlaşma sağlandı. Regnum’u kurgularken, iş hayatının keyifli ve verimli geçmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini ifade eden OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, “Kaliteli yaşamanın en büyük etkenlerinden biri de mutlu bir iş hayatı. Regnum’un, golf sahasından yüzme havuzuna kadar çok fazla aktivite alanına sahip olması, hem sosyalleşmeyi sağlıyor hem de iş yaşamında stresten uzaklaştırıyor” dedi.