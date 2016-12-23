Yaşlılara sağlık taraması

Keçiören Belediyesi ve Uzm. Dr. Aslı Aytekin Kliniği iş birliği ile 80 huzurevi sakinine cilt ve deri hastalıkları uzmanları tarafından dermatolojik muayene hizmeti verildi. Sağlık taramalarının devam edeceğini belirten Dr. Aslı Aytekin, ileri yaş grubunda en yaygın görülen dermatolojik problemin deri kuruluğu olduğunu söyledi.

Bir gün boyunca süren sağlık taraması ile yaşları 65-80 arasında değişen huzurevi sakinlerine ayrıca el yıkama alışkanlıkları, kullanılması gereken temizleyiciler ile banyolardan ve el yıkamalardan sonra nemlendirici uygulamaları konusunda bilgiler verildi.