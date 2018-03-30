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Yaşlıları tehdit eden en yaygın hastalık: Demans

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş üstü artık yaşlı olarak kabul ediliyor.

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Herkesin 65 yaşından sonra aynı şikayetleri yaşaması söz konusu değil ancak yine de bu yaşla birlikte artık belirli önlemleri ve kontrolleri atlamamak gerekiyor. Burada yaşlılığın bir hastalık olmadığının unutulmaması gerektiğini belirten Lokman Hekim Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Yakut,  düzenli bir yaşam ve kontrollerle yaşlılıkta yaşanabilecek şikayetlerin azaltılabileceğini söyledi

BECERİLER ZAYIFLIYOR

Bir yaşlılık hastalığı olan demansın, halk arasında bunama olarak bilindiğinin altını çizen Dr. Ali Yakut, demans hastalığının, zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumu olduğunu belirtti. Genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkan bu hastalığın çoğu kez yavaş ilerlediğini bildiren Dr. Ali Yakut, “Hastalık nedeniyle beyin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en az yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır” dedi. Başta unutkanlık olmak üzere, dil, beceri, yönelim konularında yaşanan yetersizliklerin;  kişilik ve davranış değişimleri ile bağımsızlığı yitirme gibi durumların demans hastalığının belirtileri olduğunu belirten Dr. Yakut,  “Demans’da erken teşhis hayat kurtarır. Erken farkına varılan ve henüz ileri safhalara gelmeyen bunun yanında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon gibi, bir nedene bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir” diye konuştu.

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