Yatırıma hız kesmeden devam etmeliyiz

Karamercan, “Türkiye artık kabına sığmayan, büyük bir bölgesel güç. Dış politikada yaşanan gelişmeleri daha sakin karşılayıp ekonomiye yansıtmamız gerekiyor. Yatırımlara hız kesmeden devam etmemiz lazım” dedi. Türk ekonomisine yön veren kuruluşların başında gelen Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) Başkanı Deniz Karamercan, Türk ekonomisinin dünyanın en önemli yapılarından birisi olduğunu belirterek, “Ekonomide çok büyük mesafeler kat ettik. Oldubittiler yerine kurallarla yönetilen bir ekonomiye sahibiz. Türkiye bir taraftan büyürken, bir taraftan da bu büyümenin getirileri ile yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

Karamercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir olaydan kaynaklı panik havası yaratmaya gerek yok. Bugün dış politika yaşadığımız tüm olayları sakin karşılamamız gerekiyor. Özellikle ekonomide bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Böyle dönemlerde atılacak en doğru adım ise yatırımlara ara vermemektir. Türkiye, krizlere meydan okuyan yatırımcıları, yüksek girişim gücüyle bu süreçleri en sağlıklı şekilde atlatacaktır. O nedenle, yatırım planlayanların mevcut duruma göre değerlendirme yapmaması daha doğru olacaktır. Aksine yatırımlarına daha da hız vermeleridir. Yatırımcılarımızdan, iş adamlarımızdan beklentimiz panik ve karamsarlığa kapılmadan ülkemizin geleceğine güvenmeleridir.”