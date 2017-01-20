YATSİAD üyelerinden dayanışma yemeği

Üyelerin yatırım yapma ve birlikte proje üretme konusunda fikir alışverişinde bulunduğu yemekte, ankara'nın duayen iş adamalarından Nurol Holdingin sahibi Nurettin Çarmıklı'nın elli yılda Devri alem (Nurol'un dünyası) kitabının tanıtımı yapıldı. yaTSİaD Başkanı yıldıray yoldar yaptığı konuşmada, Nurettin Çarmıklı'nın sadece ankara’da ki sanayicilere değil Türkiye'deki sanayicilere ışık olduğunu, yol gösterdiğini ve ömrünü ülke sanayisinin gelişmesi için geçirdiğini ve hala bu konuda projeler ürettiğini belirtti.