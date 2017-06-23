YATSİAD aile iftari

Wonders Restoran’da organize edilen iftar, STK’lar ve iş dünyasının yoğun katılımıyla düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Yoldar, iftar öncesi yaptığı konuşmada böyle kutsal bir günde aynı masayı paylaşmaktan duyduğu onuru vurgulayarak, “Sevinçle kavuştuğumuz bu özel günler hepimiz son derece anlam yüklü. İş dünyası olarak; maneviyatımızı ve dayanışma gücümüzü pekiştirdiğimiz Ramazan Ayında aynı masada, aynı çatı altında olmak gücümüze güç katıyor. Böylesine güzel vesilelerle ve aldığımız güçle çok daha güzel günlere doğru yürüyeceğimize olan inancım tamdır” dedi.