YATSİAD yönetimi Anıtkabir’de

Dernek Başkanı Yıldıray Yoldar'ın mozeleye çelenk koymasıyla başlayan tören saygı duruşu ile devam etti ve Başkan Yoldar’ın şeref defterini imzalamasıyla son buldu. Ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir Komutanlığına yeni atanan Piyede Albay Ahmet Nurtan'ı da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.