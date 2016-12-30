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YATSİAD yönetimi Anıtkabir’de

Yatırımcı ve sanayici iş adamlarıderneği'nin (YATSİAD) yeni seçilen yönetim kurulu ve üyeler Atatürk'ün Ankaraya gelişinin 97 .yıldönümünde Anıtkabiri ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı.

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Dernek Başkanı Yıldıray Yoldar'ın mozeleye çelenk koymasıyla başlayan tören saygı duruşu ile devam etti ve Başkan Yoldar’ın şeref defterini imzalamasıyla son buldu. Ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir Komutanlığına yeni atanan Piyede Albay Ahmet Nurtan'ı da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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