Yavru vatan ile ekonomik işbirliği

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak ve beraberindeki heyet, ATO Başkanı Baran’ın davetlisi olarak Ankara’ya geldi.

Ziyaret kapsamında, ilki ağustos ayında KKTC’de gerçekleştirilen eşleştirme toplantısının ikincisi ATO Congresium’da yapıldı. ATO Başkanı Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye ve KKTC arasındaki gönül bağının ekonomide de güçlü bir iş birliğine dönüşmesi gerektiğine işaret etti.

KKTC ekonomisinin hiçbir hukuki temeli bulunmayan haksız ve gayrimeşru kısıtlamalar ve uluslararası ambargolar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirten Baran, şunları kaydetti: “Ekonomik bağlarımızı da gönül bağlarımız gibi güçlendirmek istiyoruz. Ekonomik bağlarımız güçlenirse ambargoların olumsuz etkilerini bir noktaya kadar bertaraf edebiliriz. Bu konuda iş adamlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Var olan ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak adına ATO olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

KKTC’YE MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Baran, KKTC’nin yıllık 66 milyon dolar seviyesinde bulunan ihracatının yarısını Türkiye’ye gerçekleştirdiğini, toplam ithalatında Türkiye’nin payının ise yüzde 70’e yaklaştığını bildirdi. Türkiye’nin KKTC’ye ihracatının 300 milyon dolar civarında olduğunu aktaran Baran, “KKTC’li kardeşlerimizle her zaman iş birliği halinde çalışmaya hazırız, kapımız sizlere her zaman açık” dedi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaymak da anavatan Türkiye’deki önemli sivil toplum örgütleri ve iş çevreleriyle yakın iş birliği içinde çalışmak istediklerini belirtti. Ortak yatırım imkanları konusunda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kaymak, “Türkiye’nin en büyük ikinci odası ve en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan ATO’nun bilgi ve birikiminden yararlanmak, ortak etkinlikler yapmak, KTSO açısından bulunmaz bir fırsattır” diye konuştu. Yeni iş bağlantılarının kurulduğu eşleştirme toplantısına; süt ürünleri, PVC, alüminyum, cam, tersanecilik, metal işleme, fırın ve unlu mamuller, şekerleme, narenciye, kuruyemiş, mobilya, bilişimin de aralarında olduğu sektörlerden 100’ü aşkın iş adamı katıldı.