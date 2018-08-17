Yaz konserlerinin finalini Edis yaptı

Son dönemin en sevilen isimlerinden biri olan Edis, binlerce Ankaralı’yı buluşturduğu konserinde popüler şarkıları yanında sahne performansı ile de izleyenleri hayran bıraktı. Genç sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu’dan, Sezen Aksu’ya; Gülşen’den, Manga’ya kadar birçok ismin eserlerini de seslendirdi.