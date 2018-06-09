Yemek Kartı’nda esnaf kazandı

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci ve Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu, yeni yemek kartı düzenlemesinden esnaf adına memnun olduklarını dile getirdi. Oda başkanları “Kart şirketleri yüksek komisyonlar ve bakım bedeli gibi birçok farklı ücretle esnafımızı mağdur ediyordu. Yemek kartından alınacak komisyonun yüzde 6’yı geçemeyecek ve hiçbir şekilde makina bakım, onarım ve diğer ücretler altında komisyon alınmayacak olması esnafımız adına olumlu bir uygulama. Ayrıca kart hizmeti veren kuruluşların esnafa yaptığı ödemelerin bir ayı geçemeyecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kulandı.

RAHAT NEFES ALDIRDI

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, yemek kartı uygulamasının esnafı canından bezdirdiğini ve sorunun sadece Başkent’in değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu belirterek, yeni uygulamanın çok olumlu bir adım olduğunu söyledi. Aztekin, “Yemek kartı firmaları sözleşmeleri tamamen kendi lehlerine hazırlamakta ve esnafı imzalamaya mecbur bırakmaktadır. Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası olarak uzun yıllar mücadelesini verdiğimiz bu yemek kartı firmalarının haksız uygulamaları, belirli standarda oturtulmuştur. Hiçbir şekilde makine bakım onarım ve diğer ücretler adı altında komisyon alınmayacaktır. Fatura kesim tarihinden itibaren de ödeme süresi 30 günü yani bir ayı geçmemek üzere yönetmelikle sınırlandırılmıştır. Çalışmalarımızın verimli sonuçlanması bizleri ve başta Ankara olmak üzere tüm ülkemizdeki restoran işletmecilerini memnun etmiştir. Tüm esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kahveci ile Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu da yemek kartları ile ilgili yeni düzenlemenin esnafa rahat bir nefes aldırdığını vurguladı.