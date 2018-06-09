Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yemek Kartı’nda esnaf kazandı

Gıda sektörünü temsil eden meslek odalarının başkanları, yemek kartlarındaki yeni düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkanlar, düzenlemenin kartla hizmet veren esnafa rahat bir nefes aldırdığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci ve Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu, yeni yemek kartı düzenlemesinden esnaf adına memnun olduklarını dile getirdi. Oda başkanları “Kart şirketleri yüksek komisyonlar ve  bakım bedeli gibi birçok farklı ücretle esnafımızı mağdur ediyordu. Yemek kartından alınacak komisyonun yüzde 6’yı geçemeyecek ve hiçbir şekilde makina bakım, onarım ve diğer ücretler altında komisyon alınmayacak olması esnafımız adına olumlu bir uygulama. Ayrıca kart hizmeti veren kuruluşların esnafa yaptığı ödemelerin  bir ayı geçemeyecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kulandı. 

RAHAT NEFES ALDIRDI 

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, yemek kartı uygulamasının esnafı canından bezdirdiğini ve sorunun sadece Başkent’in değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu belirterek, yeni uygulamanın çok olumlu bir adım olduğunu söyledi. Aztekin, “Yemek kartı firmaları sözleşmeleri tamamen kendi lehlerine hazırlamakta ve esnafı imzalamaya mecbur bırakmaktadır. Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası olarak uzun yıllar mücadelesini verdiğimiz bu yemek kartı firmalarının haksız uygulamaları, belirli standarda oturtulmuştur. Hiçbir şekilde makine bakım onarım ve diğer ücretler adı altında komisyon alınmayacaktır. Fatura kesim tarihinden itibaren de ödeme süresi 30 günü yani bir ayı geçmemek üzere yönetmelikle sınırlandırılmıştır. Çalışmalarımızın verimli sonuçlanması bizleri ve başta Ankara olmak üzere tüm ülkemizdeki restoran işletmecilerini memnun etmiştir. Tüm esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kahveci ile Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu da yemek kartları ile ilgili yeni düzenlemenin esnafa rahat bir nefes aldırdığını vurguladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Sancaktepe

Seçim Yolunda Sancaktepe

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İsrail'in zulüm saçan kurşunlarını sanata çevirdi

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA