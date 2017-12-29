Yeni bulvar hizmete açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın geçen hafta, açıkladığı tarihte tamamlanan Sabancı Bulvarı’nı Bağlıca Bulvarı’na bağlayan 5 bin 250 metrelik bulvar hizmete girdi. Bağlıca-Sabancı Bulvarları bağlantı yolu, Etimesgut-Bağlıca ve Çayyolu bölgelerindeki trafiği ciddi oranda rahatlatacak. Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan bu bölgelerde Eskişehir yoluna alternatif olarak hazırlanan, Sabancı Bulvarı›nın devamından Zırhlı Birlik Tümen Komutanlığı içerisinden geçen ve Bağlıca Bulvarı›na bağlanan yol, 50 metre genişliğinde, emniyet şeritleriyle birlikte 5 gidiş, 5 geliş olarak inşa edildi.