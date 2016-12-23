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Yeni nesil konak keyfi

Ankara’da doğanın ve modern yapılaşmanın barışık ve sürdürülebilir bir şekilde bütünleştiği Gölbaşı’nda şimdi yeni bir yaşam konsepti doğuyor.

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Kırkıncıoğlu Grup iştiraki olan DAFF Yapı tarafından hayata geçirilen Enda Konakları, rezidans konforunda çağdaş bir konak deneyimi yaşatmak için yükseliyor. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat ve gayrimenkulde yatırımlarına aksatmadan devam eden DAFF Yapı, yeni projesi Enda Konakları ile şehrin karmaşasından uzak ama aynı zamanda şehre çok yakın bir lokasyonda, gerçek konak keyfini ileri teknolojili akıllı ev sistemleriyle birleştiriyor. 

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