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Yeni vagonlar raylara iniyor

Yapımı tamamlanan 6 metro vagonu ulaşım filosuna dahil edildi. Metro filosundaki artış Başkent trafiğini rahatlatırken, daha hızlı ve konforlu seyahati de beraberinde getirecek.

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Başkent'te her gün 400 binin üzerinde yolcunun seyahat ettiği raylı ulaşım sistemlerinin daha konforlu hale getirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. 

EGO Genel Müdürlüğü, hızlı ulaşımın değişmez aracı metrolara her geçen gün yeni araçlar ekliyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat ve montajı tamamlanan ve yüzde 51’i yerli üretim olan 6 yeni metro aracı daha EGO Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Alınan araçlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sinyalizasyonla test uyum çalışmalarının ardından hizmete girecek.

KENT TRAFİĞİ NEFES ALACAK

Metro filosunun artışı Başkent trafiğini de rahatlatacak. Metro ağının genişlemesi ise daha hızlı ve konforlu seyahati de beraberinde getirecek. 

2018 yılı mayıs ayı sonuna kadar en az 30 vagon daha EGO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Devam eden seri üretim kapsamında 2019 yılı ortalarına kadar 141 vagon daha teslim alınacak.

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