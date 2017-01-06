“Yeni yıl gayrimenkul yılı olacak”

Köksal Ünal, sektörde geçen yılki performansı değerlendirdi ve bu yıla ilişkin öngörülerde bulundu. Ünal, 2016 yılında siyasi ve dış politika alanındaki gelişmelerin yansımaları ile ekonomik hayatta yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, tüm bunlara rağmen gayrimenkul sektörü ve genel ekonomik performansın iyi olduğunu vurguladı. Ünal, “2017 yılında faizlerin düşmesi, dövizin geldiği noktada yatırım yapılabilirlikten çıkması, konuta yatırımı daha da artıracak. 2017, sadece konut satışları değil, ticari gayrimenkuller ve arsa satışlarında da canlı bir yıl olacak. 2017’nin sektörümüz için bir altın yıl olacağına yürekten inanıyorum” dedi.