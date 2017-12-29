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Yeni yıl hediyeleri BOOMladıkça çoğalıyor

PODİUM Alışveriş Merkezi düzenlediği yoğun ilgi gören kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

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Türkiye’de TROY özellikli ilk ve tek kartı PODIUM BOOM KART ile ziyaretçilerine farklı ve kazançlı alışverişin kapısını açan PODIUM Alışveriş Merkezi yeni digital anında kazan kampanyasıyla ziyaretçilerinin yeni yıl alışverişlerini kazanca dönüştürüyor. 

25-31 Aralık 2017 tarihlerinde aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan, misafirler, alışveriş karşılığı anında digital oyun oynama hakkı elde ediyor. Şansın döndüğü hediye ekranında BOOM’luyor ve anında hediye kazanıyor.

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