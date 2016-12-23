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Yeni yıl hediyeniz Hanımeller’den

Her ay düzenli olarak açılan ve sadece kadınların satış yapabildiği Hanımeller Çarşısı yeni yıl için kapılarını açtı.

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El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı Hanımeller Çarşısı, yeni yıl hediyeleri içinde son derece güzel bir alternatif. Çarşıda satışa sunulan ürünlerin çok büyük bir bölümünün tamamen el emeği olması, fiyatlarını da son derece makul seviyede tutulması Hanımeller Çarşısı’nı yılbaşı alışverişi için ciddi bir alternatif haline getiriyor. Ahşap boyamadan takı tasarımına, el işlemelerinden örgüye geniş bir yelpazede ürünlerin bulunduğu Hanımeller Çarşısı Aralık Ayı’nın sonuna kadar Mamak Kültür Merkezi’nde. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanımeller Çarşısı’nda yalnızca kadınlar satış yapabiliyor. Bayram, yılbaşı gibi özel dönemleri de takip ederek o günlere yönelik ürünlerin getirildiği Hanımeller Çarşısı fiyatlarıyla da göze çarpıyor” dedi.

 

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