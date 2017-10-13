Yeni yılda yeni araba kampanyası
Bünyesinde barındırdığı zengin marka karmasıyla rahat ve konforlu alışverişin ilk adresi olan ANKAmall, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle de yıl boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
Yaz sonuna dek devam eden konserler, sanatsal aktiviteler yanında çocuklara özel eğitici ve eğlendirici faaliyetler, otomobil festivali gibi etkinliklerle milyonların hayatına renk kattı. Yeni yıla yaklaşırken, hız kesmeyen etkinliklerin yanı sıra alışveriş de araba kampanyası ile heyecan kazandı. 20 Şubat’a kadar AVM’den 200 TL ve katları alışveriş yapacak olan ziyaretçiler kampanyaya katılım hakkı elde edebilecekler. Yapılacak çekilişin ardından bir talihli yeni yıla ANKAmall’un hediyesi olan Mercedes-Benz C 180 Comfort ile girecek.
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