Yenidoğan için sünneti uyarısı

Arda, «Bu dönemde sünnet yapılması; anestezi (uyuşturma), analjezi (ağrıyı kesme) ve cerrahi aygıtlardaki gelişmeler işlemin daha kolay ve güvenli yapılabilmekte. Kesinlikle uzman hekimlerce yapılmalı» dedi. Sünnet cerrahi bir işlem olduğunu ifade eden Arda, “Sünnet, ilk 28 günü kapsayan yenidoğan döneminde, doğumu izleyen 24 saatten sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Bunun için; bebeğin zamanında doğmuş olması, anne karnındayken yapılan ultrasonografik incelemelerde herhangi bir anormallik saptanmamış ve doğumun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, doğumdan sonra bebekte herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekir. Bebeğin henüz göbeğinin düşmemiş olması ya da hafif düzeyde sarılık olması sünnet için bir engel oluşturmaz. Yenidoğan döneminde klasik yöntem tercih edilmelidir. Sünnette çok sık sözü edilen “lazerli sünnet” şeklinde bir yöntem ise yoktur» diye konuştu.