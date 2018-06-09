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Yenimahalle Konukevi Filistinli aileye yuva oldu

Şehir dışından gelen hasta yakınlarının barınması için Demetevler’deki Onkoloji Hastanesi’nin yakınında 2014 yılında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi, Filistinli Yasin Ailesi’ne de umut ışığı oldu.

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İlik nakli olmak için Filistin’den gelen, Onkoloji Hastanesi’nde tedavisine başlanan Baba Mohammed Yasin ile kardeşi Ahmed Yasin ile birlikte gelen 10 kişilik aile, yaklaşık 3 aydır Yenimahalle Belediyesi Konukevi’nde misafir ediliyor. Kendisi ve kardeşi ilik kanseri olan Mohammed Yasin’in ikiz bebeklerinden Abdulhamid Yasin de prematüre doğumdan kaynaklı akciğer ve yemek borusu sorunları sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. 

BAŞKAN ZİYARET ETTİ

Aileyi konukevinde ziyaret ederek, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bebeklere de yeni doğan seti hediye etti. Aileyle sohbet eden Yaşar, “Yenimahalle bütünüyle, kimseyi ötekileştirmeden birliğin, paylaşmanın ve hoşgörünün ilçesidir” dedi. Yaşar, “Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde insani değerlerin, insan olmanın gereği olarak zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimize destek olmak, onların sıkıntılarına bir nebzede olsa ortak olmak, yaşadıkları bu zor süreçte en azından barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak aile birlikteliğinin korunmasına fayda sağlamaktan ve aileyi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Umarım bir an önce aile büyükleri ve minik yavrular sağlığına kavuşur ve mutlu bir gelecekleri olur” diye konuştu.

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