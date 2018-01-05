Yenimahalle ile ATİD elele
Anakara'nın turizmden hak ettiği payı alması için tüm kurumlardan destek beklediklerini kaydeden Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, belediyelerden gelecek desteğin çok önemli olduğunu söyledi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ettiklerini ve etkinliklere destek olunması konusunda söz aldıklarını söyleyen Akman, “Ankara’nın geleceği için belediyelerle el ele vereceğiz” dedi. Ankara’nın gelişimi ve büyümesi için kültür ve sanatsal etkinliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini anlatan Akman, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür etti. Fethi Yaşar’dan başta nisanda yapılacak Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali ve 2018’de yapılması planlanan Sokak Festivali’ne destek sözü aldıklarını söyleyen Akman, “Ankara için hep beraber ve el ele çalışacağız” diye konuştu.
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