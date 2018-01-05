Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yenimahalle ile ATİD elele

Anakara'nın turizmden hak ettiği payı alması için tüm kurumlardan destek beklediklerini kaydeden Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, belediyelerden gelecek desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ettiklerini ve etkinliklere destek olunması konusunda söz aldıklarını söyleyen Akman, “Ankara’nın geleceği için belediyelerle el ele vereceğiz” dedi.  Ankara’nın gelişimi ve büyümesi için kültür ve sanatsal etkinliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini anlatan Akman, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür etti. Fethi Yaşar’dan başta nisanda yapılacak Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali ve 2018’de yapılması planlanan Sokak Festivali’ne destek sözü aldıklarını söyleyen Akman, “Ankara için hep beraber ve el ele çalışacağız” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA