Yenimahalle’de Aşık Veysel’i anma gecesi
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu yaşatmak için kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunan Aşık Veysel Kültür Derneği, Veysel’i 45’inci ölüm yılında Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen gece ile andı.
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen anma gecesine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ressam Funda İyce Tuncel’in 40 tablodan oluşan ‹Renklerde ki Işık: Aşık Veysel› adlı sergisiyle başlayan program, sanatçılar; Hasan Yükselir, Erkan Sürmen, Mustafa Özarslan, İlker Çakmak, Dijle ve Ersin Perçin’in konseriyle devam etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aşık Veysel’in Anadolu’yu güzelleştiren nadir insanlardan biri olduğunu ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.