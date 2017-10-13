Yenimahalle’de Muharrem iftarı

Davetlilere, Muharrem orucunun hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yemekler ikram edildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Ali Cemal Metin, her yıl düzenledikleri bu yemeğin toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmesi anlamında büyük önem taşıdığını kaydetti. Metin, “Yemeğimiz kardeşliği, sevgiyi hoş görüyü bir araya getiriyor.

Türkiye’nin tüm kesimleri aynı sofrada oturup aynı ortak değerleri konuşuyor.

Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. Bu ay Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır” dedi.