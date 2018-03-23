Yenimahalle’de spor kompleksi inşaatı sürüyor

Yunus Emre Mahallesi’nde 14 bin 850 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen tesis, 3 bin seyirci kapasiteli olacak ve içerisinde olimpik basketbol, hentbol, voleybol, fitness, pilates, antrenman salonları, soyunma odaları, kulüp odaları, basın locaları, çocuk oyun alanı ve 104 araçlık kapalı otoparkı ile Yenimahallelilere hizmet verecek. .

SPORA İÇİN HER ŞEY YENİMAHALLE’DE

Tesisi sık sık gezen ve çalışmaları takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’ye kazandırdığımız tam donanımlı spor tesislerimizden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. İlçemizde 3 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisimiz var ve hızla yenileri yükseliyor. Şentepe bölgesine 4›üncü yarı olimpik yüzme havuzumuzu inşa ediyoruz. Diğer yandan ilçemizde FIFA standartlarında iki sahamız var. İlçeye kazandırdığımız spor tesisleri çoğu büyükşehirde yok” dedi.