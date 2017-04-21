Yenimahalle’nin bank fabrikası

Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların yaz boyunca en çok vakit geçirecekleri alanlardan olan parkları güzelleştirmek için düğmeye bastı. Ofis mobilyaları gibi çevre mobilyalarını da kendisi üreterek, bütçesinde büyük ölçüde tasarruf sağlayan Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Marangozhanesi, seri üretime geçti. İlçe genelindeki 390 park için harekete geçerek tamir ve bakım hizmetlerini hızlandıran belediye ekipleri; park, mesire alanları ve bahçeleri Yenimahalleli vatandaşlar için yaza hazırlıyor.

HEDEF 2500 BANK

Eskiyen ve yıpranan alanlar, tamir edilirken, çevre mobilyaları da ihtiyaç doğrultusunda yenileniyor. 11 personeli ile üretime hız veren marangozhanede; parkların bank, korkuluk, kamelyaları yapılıyor. 2016’da 25 kamelya ve bin adet bank üreten ekipler, bu yıl ise 2 bin 500 adet bank yaparak Yenimahalle’nin parklarına yerleştirecek. Ayrıca dolap, masa gibi ofis mobilyaları da Yenimahalle Belediyesi marangozhanesinden belediye personeline ulaşıyor. Böylece belediye kaynakları, halka en iyi hizmeti vermek için kullanılıyor.