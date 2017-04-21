Yenimahalle’nin madalya avcıları

İzmir’de yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediyesi sporcuları, kazandıkları 7 altın, 10 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 21 madalya ve bir kupayla yıldızlaştı.

Yenimahalle Belediyesi’nin desteğini arkasına alan ve aldıkları kupalar ve kazandıkları madalyalarla devleşen görme engelli sporcular, sevinçlerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’la paylaştı. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Kurucu Başkanı Erol Sayyıdan, Kulüp Başkanı Birgül Bek, antrenörler, şampiyonaya katılan sporcular ve sporcuların velileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kendilerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.