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Yenimahalle’nin patencileri hedef büyüttü

Yenimahalle Belediyesi senkronize buz pateni takımı, 13-15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan, Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’na kilitlendi.

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15-19 yaş arası patencilerle yoğun bir çalışma temposuna giren Yenimahalle Belediyesi’ne, üç gün boyunca Ukraynalı Antrenör Alissa Romanenko eşlik etti. Şampiyona hazırlıklarını ASKI Spor Salonu’nda sürdüren Yenimahalle Belediyespor, üç günlük kamp sürecini tamamladı. Şampiyona’ya iddialı bir şekilde girmeyi planlayan ekip, Ukraynalı Antrenör Alissa Romanenko’yu misafir etti. Sporculara teknik anlamda çok şey katan ve hepsiyle tek tek ilgilenen Romanenko, tecrübelerini genç patencilere aktardı. Eski Ukrayna şampiyonlarından olan Alissa Romanenko, 2012-2014 yılları arasında dünyaca ünlü buz pateni tiyatrosu Moscow Stars On Ice’da sergilediği performansla izleyenleri büyülemişti. Yenimahalle’yi Ankara’nın sporcu fabrikası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, Yenimahalleli gençlerin spora yönelmeleri ve sağlıklı bir birey olarak yetişip, yeteneklerini geliştirmeleri için birçok projeye imza attık. Bu projeler doğrultusunda kulüplerimizin altyapılarında gençlerimiz, çeşitli branşlarda işlerinin erbabı antrenörlerimiz tarafından yetiştiriliyor. Amacımız Yenimahalle’yi Ankara’nın sporcu fabrikası haline getirmektir” diye konuştu. 

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