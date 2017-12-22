Yenimahalle’ye Girne çıkarması

Girne Belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Güngördü, Başkan Yaşar’a ünlü müzisyen Kamran Aziz’in anısına Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenledikleri 20. yıl konserine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nu Yenimahalle’de ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar ise, “Sanatın her dalı, ülkeleri, milletleri birbirine yaklaştıran, farklılıkları ortadan kaldıran, dünyayı güzelleştiren, acıları yok eden tek şeydir. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi çok seviyoruz” dedi. Ziyaretin ardından Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, misafir olarak konakladıkları Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi’nde mini bir konser verdi.