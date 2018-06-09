Yerli turistin teşvik edilmesi gerekiyor

Yaz sezonunda ülkeye rekor sayıda turistin gelmesini beklediklerini belirten Yeni Bahar Otel Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yılmaz, bu durumdan Anadolu turizminin de olumlu etkileneceğini düşündüklerini söyledi. Vatandaşın kendi bölgesinde yer alan kültürel ve tarihi turizmden haberdar olmadığını belirten Yılmaz, “Halkımız, kendi şehrindeki müzeye bile gitmiyor. Yerli turistin gezmesi ve iç turizmi harekete geçirmesi için teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

Otelcilik, sektör ve Anadolu turizmini konuştuğumuz Yılmaz, sorularımızı yanıtladı.

Sizce otel yöneticilerinde olması gereken vasıflar nelerdir?

Otelcilik, bilgi, beceri ve tecrübenin bir arada bulunduğu komplike bir meslek. Hem finansal, hem teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Dahası pozitif bir yapınızın olması gerekir. Sosyal becerileriniz gelişkin olmak zorunda. Hem her düzeyde insanla sağlıklı iletişim kurabilmeli hem de çevrenizdeki insanları motive etmelisiniz. Dışa dönük olmak, başkalarıyla empati kurabilmek, pazarlamayı bilmek, değişime ayak uydurmak mesleğin olmazsa olmazları. Hem genele hem de detaylara hakim olmalısınız. Aynı zamanda personelle iletişimi çok iyi geliştirmelisiniz. Başarıyı ödüllendirin, yapıcı eleştiriden uzak durun. Çalışanlarınızı, müşteriyi dinler gibi dinleyin. Eğer siz iyi bir yönetici iseniz, çalışanlarınız zor zamanlarınızda sizin için fedakârlık yapacaklardır.

Yeni Bahar Otel hakkında bilgi verir misiniz?

Otelimiz Ankara’nın tarihi merkezi olan Ulus’ta yer alıyor. Otelimizde konaklayan misafirlerimizin her türlü konforu düşünülerek rahat bir ortam yarattık. İç ve dış dekorasyonu 2016 yılında yenilenen otelimizde, konforu ve lüksü bir arada tasarladık. Otelimizde aynı anda 90 kişi konaklayabilmektedir. Zengin menüsü ve şık tasarımıyla restoranımız 48 kişiyi aynı anda ağırlayabilmektedir. Aynı zamanda, şirket toplantıları, dernek toplantıları, eğitim organizasyonları, konferanslar ve benzeri etkinlikler için hazırlanmış 66 kişilik büyük salonumuz ve 10 kişilik küçük salonumuz bulunmaktadır. Hizmet kalitesini ön plana çıkardığımız otelimizde, personelimiz her daim güler yüzle konuklarımızı ağırlar.

Başarılı, bilinirliği yüksek ve aktif bir otel olmak için nelere dikkat edilmesi gerek?

Üst düzey standartlarla hizmet vermek önem arz ediyor. İçerisinde bulunduğunuz pazarı tam manasıyla analiz eder, günün gerektirdiği şekilde kendinizi yenilerseniz başarı kaçınılmaz olur. Cazip ve anlaşılır konseptlerle hareket eder, bunları canlı tutabilirseniz her daim gündemde olan bir işletmeye dönersiniz. Tabii ki, eksiksiz hizmet veren harika bir takım oluşturabilmekte başarıyı destekler.

ONLİNE KATKISI

İnternet artık hayatımızın bir parçası oldu. Dijitalleşme turizm sektörünü nasıl etkiledi?

Dijitalleşmenin, turizm sektörüne etkisi büyük oldu. Son dönemlerde online rezervasyon platformları önem kazandı. Artık sosyal medya da turistik tesis pazarlamasında önemli bir paya sahip oldu. Turizmciler dijitalleşmeye ayak uydurmak zorundadır. Online rezervasyon payı, sektörde gittikçe büyüyor. Online pazarın özellikle iç turizmde şehir otelciliğini son derece etkilediğini düşünüyorum. Online siteler, otelciler için iyi bir gelir kaynağı oldu. Global ticaret yapan online sistemin dışında kalmak doğru değil bence. Yeni Bahar Otel olarak, biz de bu sistemin içinde yer alıyoruz. Ayrıca internet sitemizi de rezervasyon yapılabilecek şekilde yeniden düzenledik.

Dijitalleşme aynı zamanda kötü sonuçlara da neden olabiliyor. Tercih yapılan yer bazen hayal kırıklığı oluyor. Bu noktada neler tavsiye edersiniz?

Öncelikli olarak bilinen ve güvenilir tatil siteleri tercih edilmeli. Tatil yeri veya tesisi hakkında, tavsiye-öneri gibi bloklara bakılabilir, tabi bunun da güvenilir olması önemli. Bunlarında dışında, tatile gideceğiniz otelleri sınıflandırırken yıldız sayısına bakmak izlenen en bilindik yöntemlerden biridir. Ürün fiyat dengesine de bakmak çok önemli. Ucuz tatil, bazen zarar demektir. Güvenilir, bilinir markalarla çalışmak her zaman daha güvenlidir. Bunun yanında birçok tatil sitesinde fiyat karşılaştırılması yapılabilir. Adı duyulmamış firmalara güvenmek çok da doğru olmaz.

Türkiye’nin Başkenti Ankara için turizm ne kadar önemli?

Ankara için turizm çok önemli. Özellikle büyükelçiliklerin hepsi Ankara’da bulunduğu için buradaki hareketlilik bütün Türkiye’yi etkiliyor. Ekonomik gelişim için de turist sayısındaki artış iç turizm için çok önemli. Bunun farkındayız. Bu yüzden Ankara ve bölgedeki turizmin canlanması önem arz ediyor. Turizmin gelişimi için kültürel etkinlikler de önemli yere sahip. Bunun yanında dünyada bilinirlilik de turizmi etkileyen faaliyetlerden biri. Ankara’yı turizmde önemli bir yere getirmek herkesin hedefleri arasında. Ankara’dan direk uçuşların artması bize büyük bir moral oldu. Yeni projeler ve turizmi geliştirici çalışmalar bizi hedeflerimize taşıyacak.