Yerli turistin teşvik edilmesi gerekiyor
Türkiye’ye yeni sezonda rekor sayıda turist beklediklerini belirten Yeni Bahar Otel Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yılmaz, aynı zamanda iç turizmin de hareketlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Yaz sezonunda ülkeye rekor sayıda turistin gelmesini beklediklerini belirten Yeni Bahar Otel Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yılmaz, bu durumdan Anadolu turizminin de olumlu etkileneceğini düşündüklerini söyledi. Vatandaşın kendi bölgesinde yer alan kültürel ve tarihi turizmden haberdar olmadığını belirten Yılmaz, “Halkımız, kendi şehrindeki müzeye bile gitmiyor. Yerli turistin gezmesi ve iç turizmi harekete geçirmesi için teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.
Otelcilik, sektör ve Anadolu turizmini konuştuğumuz Yılmaz, sorularımızı yanıtladı.
Sizce otel yöneticilerinde olması gereken vasıflar nelerdir?
Otelcilik, bilgi, beceri ve tecrübenin bir arada bulunduğu komplike bir meslek. Hem finansal, hem teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Dahası pozitif bir yapınızın olması gerekir. Sosyal becerileriniz gelişkin olmak zorunda. Hem her düzeyde insanla sağlıklı iletişim kurabilmeli hem de çevrenizdeki insanları motive etmelisiniz. Dışa dönük olmak, başkalarıyla empati kurabilmek, pazarlamayı bilmek, değişime ayak uydurmak mesleğin olmazsa olmazları. Hem genele hem de detaylara hakim olmalısınız. Aynı zamanda personelle iletişimi çok iyi geliştirmelisiniz. Başarıyı ödüllendirin, yapıcı eleştiriden uzak durun. Çalışanlarınızı, müşteriyi dinler gibi dinleyin. Eğer siz iyi bir yönetici iseniz, çalışanlarınız zor zamanlarınızda sizin için fedakârlık yapacaklardır.
Yeni Bahar Otel hakkında bilgi verir misiniz?
Otelimiz Ankara’nın tarihi merkezi olan Ulus’ta yer alıyor. Otelimizde konaklayan misafirlerimizin her türlü konforu düşünülerek rahat bir ortam yarattık. İç ve dış dekorasyonu 2016 yılında yenilenen otelimizde, konforu ve lüksü bir arada tasarladık. Otelimizde aynı anda 90 kişi konaklayabilmektedir. Zengin menüsü ve şık tasarımıyla restoranımız 48 kişiyi aynı anda ağırlayabilmektedir. Aynı zamanda, şirket toplantıları, dernek toplantıları, eğitim organizasyonları, konferanslar ve benzeri etkinlikler için hazırlanmış 66 kişilik büyük salonumuz ve 10 kişilik küçük salonumuz bulunmaktadır. Hizmet kalitesini ön plana çıkardığımız otelimizde, personelimiz her daim güler yüzle konuklarımızı ağırlar.
Başarılı, bilinirliği yüksek ve aktif bir otel olmak için nelere dikkat edilmesi gerek?
Üst düzey standartlarla hizmet vermek önem arz ediyor. İçerisinde bulunduğunuz pazarı tam manasıyla analiz eder, günün gerektirdiği şekilde kendinizi yenilerseniz başarı kaçınılmaz olur. Cazip ve anlaşılır konseptlerle hareket eder, bunları canlı tutabilirseniz her daim gündemde olan bir işletmeye dönersiniz. Tabii ki, eksiksiz hizmet veren harika bir takım oluşturabilmekte başarıyı destekler.
ONLİNE KATKISI
İnternet artık hayatımızın bir parçası oldu. Dijitalleşme turizm sektörünü nasıl etkiledi?
Dijitalleşmenin, turizm sektörüne etkisi büyük oldu. Son dönemlerde online rezervasyon platformları önem kazandı. Artık sosyal medya da turistik tesis pazarlamasında önemli bir paya sahip oldu. Turizmciler dijitalleşmeye ayak uydurmak zorundadır. Online rezervasyon payı, sektörde gittikçe büyüyor. Online pazarın özellikle iç turizmde şehir otelciliğini son derece etkilediğini düşünüyorum. Online siteler, otelciler için iyi bir gelir kaynağı oldu. Global ticaret yapan online sistemin dışında kalmak doğru değil bence. Yeni Bahar Otel olarak, biz de bu sistemin içinde yer alıyoruz. Ayrıca internet sitemizi de rezervasyon yapılabilecek şekilde yeniden düzenledik.
Dijitalleşme aynı zamanda kötü sonuçlara da neden olabiliyor. Tercih yapılan yer bazen hayal kırıklığı oluyor. Bu noktada neler tavsiye edersiniz?
Öncelikli olarak bilinen ve güvenilir tatil siteleri tercih edilmeli. Tatil yeri veya tesisi hakkında, tavsiye-öneri gibi bloklara bakılabilir, tabi bunun da güvenilir olması önemli. Bunlarında dışında, tatile gideceğiniz otelleri sınıflandırırken yıldız sayısına bakmak izlenen en bilindik yöntemlerden biridir. Ürün fiyat dengesine de bakmak çok önemli. Ucuz tatil, bazen zarar demektir. Güvenilir, bilinir markalarla çalışmak her zaman daha güvenlidir. Bunun yanında birçok tatil sitesinde fiyat karşılaştırılması yapılabilir. Adı duyulmamış firmalara güvenmek çok da doğru olmaz.
Türkiye’nin Başkenti Ankara için turizm ne kadar önemli?
Ankara için turizm çok önemli. Özellikle büyükelçiliklerin hepsi Ankara’da bulunduğu için buradaki hareketlilik bütün Türkiye’yi etkiliyor. Ekonomik gelişim için de turist sayısındaki artış iç turizm için çok önemli. Bunun farkındayız. Bu yüzden Ankara ve bölgedeki turizmin canlanması önem arz ediyor. Turizmin gelişimi için kültürel etkinlikler de önemli yere sahip. Bunun yanında dünyada bilinirlilik de turizmi etkileyen faaliyetlerden biri. Ankara’yı turizmde önemli bir yere getirmek herkesin hedefleri arasında. Ankara’dan direk uçuşların artması bize büyük bir moral oldu. Yeni projeler ve turizmi geliştirici çalışmalar bizi hedeflerimize taşıyacak.
2018’DEN UMUTLUYUZ
2018 turizm sezonunu hakkındaki düşünceleriniz neler?
Biliyorsunuz siyasi olaylar, terör olayları turizmi etkileyen en önemli faktörler. Maalesef Türkiye bu ikisini de yaşıyor. 2016 öle bir döneme denk geldi. Ama yapılan çalışmalar ve anlaşmalarla Hükümetimiz gerekli önemleri aldı. 2017 yılında tekrar bir canlılık yaşadık. 2015 sezonunu yakalayamasak da 2017 iyi geçti diyebiliriz. 2018 sezonundan ise çok umutluyuz. Bu yıl ülkeye rekor sayıda turistin gelmesi bekleniyor. Bizim inancımızda bu yönde. Ülkeye gelmesi beklenen 40 milyon turistin Anadolu turizmine de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Yeni yetişecek yöneticilere neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle sektörü iyi tanımalarını ve sürekli kendilerini her alanda geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Yeniliklere açık olmalarını, geniş bir ufka sahip olmalarını ve bunun için de aktüel olmalarını ve dünya konjonktürünü yakından takip etmelerini öneririm.
TÜRKiYE’NiN OTELCiLiĞi ÜST DÜZEY
Diğer ülkeler ile kıyasladığımızda Türkiye turizm ve otelcilik anlamında ne durumda?
Net şekilde söyleyebilirim ki, diğer ülkeler ile kıyaslandığımızda Türk turizmi ve otelcilik üst sıralarda yer alıyor. Fiyat ve hizmet konusunda Türkiye dünyada rekabet edecek ülkeler arasında yer alır. Oteller her geçen yıl kalitelerini yükseltiyor. Türkiye, rakiplerinden farklı olarak ‘yeni tesislere sahip olan’ özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Araştırmalar bize şunu gösterdi ki, Türkiye, uygun fiyatlı, hizmet ve tesis kalitesine sahip, özgün tarihi ve kültürel değerleri olan ve medeni bir destinasyon olarak algılanıyor.
ANKARALI TURiZMi KEŞFETMELi
Ankara turizminin artıları nelerdir?
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Ankara, Cumhuriyet tarihinin en yakın tanığı. Ulus, o dönemin en önemli yerleşim yeriydi. Tarih kokan birçok yapı, bu semtte yer alıyor. Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden 1’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Kalesi, Agustus Tapınağı, Roma kalıntıları gibi önemli eserler Ankara’da bulunuyor. Ankara’da önemli eserleri barındıran 56 müzesi var. Hepsi de gezilmesi, görülmesi gereken müzeler.
Ama bırakın turisti, Ankara’da yaşayıp da bu müzelerin çoğunu görmeyen insanlarımız var. Kısacası yerli-yabancı turisti çekmeye, tanıtmaya çalıştığımız Ankara turizmini, Ankara’da yaşayan pek çok insanımız bile keşfedememiş.
Anadolu’da turizm adına odaklanılması gereken konular nelerdir? Bu konularda çalışmalar var mı?
Anadolu turizmi adına odaklanması gereken pek çok konu var. Öncelikle, kültür gezilerini artırmamız gerekiyor. İç turizmi geliştirmek için teşvikler önemli. Bunun yanında tanıtımlar ve reklamların etkisini biliyoruz. Son dönmelerde, sosyal medyanın gücünü de kullanmak gerekir. Kent-turizmini tüm bileşenleriyle ele almak da diğer önemli bir konu. Ayrıca müzeler her zaman çekiliğini korur. Kaliteli, iyi bir müze her zaman ilgi çeker.
Tüm bunlarla birlikte, ortaokul ve lise öğrencileri için Anadolu gezileri düzenlemek gerekir. Bu geziler, çocuklarımızın ve halkımızın bilinçlendirilmesi için önemli. Bankaların uygun faizli tatil kredileri vermeleri de turizmin gelişmesi için önemli. Halkımızın seyahat etmesi için teşvik edilmesi de gerekir.
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