Yeteneğini Göster MKM’de Yerini Al

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE İKİ YIL EĞİTİM BURSU

Konservatuar bölüm hocalarından oluşan jüri karşısında yapılacak olan elemelerde başta Mamaklı gençler olmak üzere yeteneğine güvenen herkes başvurabiliyor. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro dallarında gerçekleşen sınavlarda başarılı olacak olan öğrenciler 2 yıl süreyle Mamak Belediyesi Konservatuarı’nda eğitim görecek. Başarılı öğrencilere verilecek 2 yıllık eğitim, devlet konservatuarlarına gitmek isteyenlere içinde ön hazırlık olacak.

PROFESYONEL KADRODAN EĞİTİM

Konservatuar eğitimci kadrosunun çok tecrübeli ve profesyonel olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak Belediyesi olarak, başta ilçemiz olmak üzere tüm Başkentliler için kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz” dedi. Mülakata gelecek öğrencilerin THM ve TSM bölümleri için tek, çift ses ile ritim ve melodi yeteneklerine bakılırken, Halk Oyunları Bölümleri’nin sınavlarında esneklik yeteneği dikkate alınıyor. Tiyatro da ise ses, kulak ve doğaçlama yeteneklerine bakılıyor.