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Yiğiner’den Tuna’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, taksicilerin sorunlarını ortak akılla çözüme kavuşturacaklarını ifade ederken, işbirliğiyle çalışma koşullarını istenilen seviyeye çekileceğini söyledi.

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TAKSİCİLERİN SORUNLARI ELE ALINDI

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı makamında Oda yöneticileriyle ziyaret eden Yiğiner, Tuna’ya yeni görevinde başarılar diledi. Şoför esnafının ulaşımla ilgili sorunlarının detaylı bir şekilde ele alındığı görüşmede, karşılıklı değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunuldu. Taksici esnafının çok zor şartlar altında çalıştığını ve ekmek mücadelesi verdiğini dile getiren Başkan Yiğiner,  “Şoför esnafımızın hizmet kalitesini ve yaşam standartını yükseltmek ve sorunlarının çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Mağduriyetini gidermek için çaba gösterdiğimiz taksici esnafımızı daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz. Ankara’nın ve hemşehrilerimizin ulaşım sektörünün sorunlarına çözüm yolu üretilmesi adına göstermiş oldukları yakın ilgi ve verdikleri katkıdan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’ya şükranlarımı sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu. 

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ARIYORUZ 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taksici esnafını sıkıntıya düşüren ulaşım ve çalışma koşullarını Başkan Mehmet Yiğiner ile ortak akıl oluşturarak, istenilen seviyeye çıkarmak için gayretle çalışacaklarını dile getirdi. 

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