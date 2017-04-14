Yılın Altın Adamı ödülü Ertürk’ün

İpekyolu İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Türksoy tarafından gerçekleştirilen “13. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri” sahiplerini buldu. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye’den ve Türk dünyasından milletvekilleri, diplomatlar, belediye başkanları, akademisyenler, kültür ve fikir adamları ile kanaat önderleri katıldı. Törende Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk ödülünü, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in elinden aldı. Başkan Ertürk, bu ödülü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan adına aldığı söyledi. Kendi şahsında Kahramankazan’ı bu ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür eden Ertürk,15 Temmuz gecesi Kahramankazanlılar olarak devletin, milletin, Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durduklarını söyledi.

SEÇİMDE HASSASİYET

Türksoy da, ödüle layık görülen isimlerin seçimi konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Ödüle layık görülen her isim kendi alanında gerçekten çok önemli işlere imza atmış saygın isimlerden ve kurumlardan oluşuyor” dedi.